NBA Playoff 2025 i risultati della notte 16 maggio | Denver non molla e raggiunge Oklahoma si deciderà tutto in gara-7

Nella notte del 16 maggio 2025, i playoff NBA regalano emozioni con gara-6 tra Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Con una prestazione straordinaria, i Nuggets non mollano e pareggiano la serie, portandola a gara-7 decisiva. Scopriamo i dettagli del match e le performance dei protagonisti di questa intensa sfida.

I playoff NBA non si fermano e questa notte hanno proposto gara-6 della serie tra Denver Nuggets ed Oklahoma City Thunder. Andiamo a scoprire il risultato finale analizzando le prestazioni dei migliori giocatori. Con le spalle al muro i Denver Nuggets riescono a vincere la partita, portando la serie alla decisiva gara-7. Oklahoma non sfrutta il match point ma avrà il vantaggio di giocare in casa, domenica 18 maggio, l’ultima sfida. Il punteggio finale recita 119-107 per i Nuggets che, nella prima frazione, partono con il piede giusto, con Nikola Jokic subito protagonista. Il serbo realizza infatti il canestro del +9, primo grande vantaggio della partita. I continui contropiedi rendono la sfida spettacolare con i Thunder capaci di recuperare fino al meno 3 prima dell’inizio del secondo quarto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, i risultati della notte (16 maggio): Denver non molla e raggiunge Oklahoma, si deciderà tutto in gara-7

Cosa riportano altre fonti

Playoff NBA, Denver non molla e vince gara-6: contro OKC si decide tutto a gara-7

Riporta sport.sky.it: Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, Denver non molla e vince gara-6: contro OKC si decide tutto a gara-7 ...

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (14 maggio): Indiana elimina i Cavs, Oklahoma ha il match point

Secondo oasport.it: Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate due sfide, con i Cleveland Cavaliers che ospitavano gli Indiana Pacers, con i padroni di ...

NBA Playoff 2025, i Celtics accorciano sul 3-2 con i Knicks ad Est. Minnesota vince la serie ad Ovest contro Golden State

Riporta oasport.it: Proseguono senza sosta i playoff 2025 della NBA, con le gare-5 andate in scena nella notte per le semifinali di Eastern e Western Conference ovvero New ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: L’ATTESISSIMA FINALE DEI PLAYOFF C ALLE PORTE

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul canale Twitch di Rainbow Six.