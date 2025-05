NBA Freestyle | Nikola Jokic un talento decisivo e senza tempo

Nikola Jokic: un talento decisivo e senza tempo Non è al massimo della forma in questi playoff. Sta producendo meno rispetto ai suoi standard. E per “meno” si intende oltre 26 punti di media, conditi con 13 rimbalzi e 8 assist a partita. Ah, quasi il 38% da tre (di alto livello anche se fosse nelle mani di una guardia). Sono cifre che sotto il nome di qualsiasi altro giocatore, farebbero quasi gridare al miracolo. Cifre stellari. Sotto le parole “Nikola Jokic” sembrano riduttive. Tanto è forte. Ha abituato tutti troppo bene. Questa notte, però, quello che più che un semplice giocatore è da considerare un vero e proprio “sistema di gioco” ha portato i suoi a vincere gara 6 contro gli Oklahoma City Thunder. Ha forzato una clamorosa gara 7 contro i primi della classe. Tutto da adesso in poi può succedere. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

