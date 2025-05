Navazio Anmco | Al congresso tutti i temi necessari cardiologo ospedaliero

Al congresso ANMCO, Alessandro Navazio sottolinea l'importanza di affrontare tematiche cruciali per il cardiologo ospedaliero. Dalle moderne procedure interventistiche come impianti valvolari percutanei e Tavi, all'implementazione di reti territoriali per una cardiologia preventiva di qualitĂ , il futuro della cura cardiologica si delinea come un'armonia tra innovazione e attenzione al paziente.

(Adnkronos) – "Le procedure di ultima generazione come un impianto delle valvole per via percutanea, le mitral clip, le Tavi e, contemporaneamente, le reti territoriali per fare una cardiologia di primo livello, fino anche ad esempio alla prevenzione". Così Alessandro Navazio, vicepresidente Anmco, all'Adnkronos illustra i temi del 56esimo Congresso dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

