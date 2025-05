Navazio Anmco | Al congresso tutti i temi necessari cardiologo ospedaliero

Al congresso Anmco, Alessandro Navazio ha delineato le innovazioni cruciali per il cardiologo ospedaliero, evidenziando le procedure avanguardistiche come l'impianto di valvole per via percutanea, i mitral clip e le Tavi. Ha sottolineato l'importanza delle reti territoriali per garantire una cardiologia di primo livello, inclusa la prevenzione.

(Adnkronos) – "Le procedure di ultima generazione come un impianto delle valvole per via percutanea, le mitral clip, le Tavi e, contemporaneamente, le reti territoriali per fare una cardiologia di primo livello, fino anche ad esempio alla prevenzione". Così Alessandro Navazio, vicepresidente Anmco, all’Adnkronos illustra i temi del 56esimo Congresso dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

