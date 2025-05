Nautica Urso | Italia primo esportatore mondiale di unità da diporto

La nautica da diporto in Italia rappresenta un'eccellenza mondiale, con il nostro Paese primo esportatore del settore. Confindustria Nautica, fondata nel 1967, è un faro per le imprese di questo ambito, celebrando la tradizione e l'innovazione che caratterizzano il Made in Italy. Un viaggio che ho seguito da vicino, testimoniando la crescita e il successo di questo settore.

(Adnkronos) – "Confindustria Nautica è un'associazione che dal 1967 rappresenta con passione e competenza le industrie e le imprese della nautica da diporto settore identità del Made in Italy. Ci siamo visti tante volte in questi anni, sin da quando ero titolare del commercio con l'estero. Nei primi anni 2000, grazie ai vostri 32.000 occupati . L'articolo Nautica, Urso: “Italia primo esportatore mondiale di unità da diporto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Nautica, Urso: “Italia primo esportatore mondiale di unità da diporto”

Cosa riportano altre fonti

Nautica, Urso: "Italia primo esportatore mondiale di unità da diporto"

Lo riporta reggiotv.it: (Adnkronos) - "Confindustria Nautica è un'associazione che dal 1967 rappresenta con passione e competenza le industrie e le imprese della nautica da diporto settore identità del Made in Italy. Ci siam ...

Urso, nautica e Blue economy affiancate a pilastri economia

Segnala msn.com: "Il Libro bianco Made in Italy 2030, sulla nuova strategia di politica industriale italiana che presenteremo prima dell'estate, evidenzia chiaramente come la nautica, al pari della Blue Economy si sia ...

Urso, nessuno rinuncia agli yacht italiani, neppure negli Usa

Lo riporta ansa.it: "Il 90% della produzione italiana di superyacht è diretta all'estero e oltre la metà della domanda a livello globale è rivolta ai cantieri italiani. Una chiara leadership che riguarda anche le grandi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Salone Nautico - Zoppas (Ice): Nel 2023 export nautica da diporto segna +16% sul 2022

Vorrei porre all’attenzione alcuni dati che fanno capire bene il fenomeno della nautica da diporto. Vorrei porre all’attenzione alcuni dati che fanno capire bene il fenomeno della nautica da diporto.