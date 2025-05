Nautica Santanchè | Ministero del Turismo farà la sua parte

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso il suo sostegno al nuovo presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, augurandogli buon lavoro. Santanchè ha assicurato che il ministero del Turismo continuerà a impegnarsi attivamente per il settore, sottolineando l'importanza della collaborazione per promuovere la nautica in Italia.

(Adnkronos) – "Faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e gli dico che può contare sul ministero del Turismo. Faremo, come sempre abbiamo fatto, la nostra parte".Con queste parole la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è complimentata con Piero Formenti, eletto presidente di Confindustria Nautica per il .

