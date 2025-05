Natura Mente la prima personale di Clelia Catalano da Martha

Natura Mente è la prima personale di Clelia Catalano, inaugurata il 9 maggio presso il Martha - Music Art House Academy di Palermo. Curata da Martina Martire e Vito Chiaramonte, la mostra esplora il legame tra natura e mente, rivelando la visionaria espressività dell'artista palermitana in un'affascinante fusione di elementi naturali e riflessioni interiori.

La mostra dal titolo Natura Mente, dell'artista palermitana Clelia Catalano, a cura di Martina Martire e Vito Chiaramonte, è stata inaugurata presso il Martha - Music Art House Academy di via Siracusa 32 a Palermo venerdì 9 maggio. Si tratta della prima esposizione personale dell’artista Catalano. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Natura/Mente", la prima personale di Clelia Catalano da Martha

Le notizie più recenti da fonti esterne

Natura Mente di Clelia Catalano

Riporta arte.it: E-Mail info: [email protected] Natura / Mente è la prima esposizione personale dell’artista siciliana Clelia Catalano. La mostra è composta da disegni realizzati con inchiostro di china su carta d ...

Perché stare nella natura ci fa bene e ci rende felici

Scrive msn.com: Detto questo, non ti stupirà sapere che la natura placa la mente e acquieta il brusio interiore ... ideale per il rinnovamento personale», approfondisce la dottoressa D’Alisa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mkers e Italiacamp partecipano a My Camp per promuovere i valori dello sport tra natura e tecnologiav

Dal 13 al 19 giugno si terrà la nuova edizione di My Camp, nella quale Mkers si occuperà di istruire i ragazzi sul mondo del videogioco, cercando di arricchire la proposta educativa e sportiva attraverso le proprie competenze digitali Mkers è lieta di annunciare un’importante collaborazione con My Camp, l’innovativo progetto di Beside Events ideato con l’ambizioso obiettivo di appassionare i giovani allo sport attraverso attività multidisciplinari costruite su misura.