Natali AssoNext Crescita e debito | Pmi guardino alla Borsa

Il Presidente di Assonext, Natale, sottolinea l'importanza della crescita economica per le PMI, evidenziando che non può dipendere esclusivamente dall'indebitamento bancario. Con il credito ridotto, invita le piccole e medie imprese a considerare l'accesso al mercato azionario come una valida alternativa per finanziare lo sviluppo e affrontare le sfide attuali.

Roma, 16 mag. - "La parola magica per l'economia è 'crescita' che non si può finanziare solo con l'indebitamento bancario, anche perché le banche hanno fortemente ridotto il loro raggio d'azione. Una delle possibilità è accedere in borsa al mercato per le piccole e medie imprese dedicato proprio a finanziare l'equity. Gli imprenditori devono modificare la loro mentalità perché il mercato può dare soldi ma va aumenta la trasparenza, bisogna certificare i bilanci, comunicare e fare road show se si vogliono conquistare nuovi mercati". Lo ha dichiarato Giovanni Natali, presidente AssoNext, nel corso del convegno "Nuove opportunità per le Pmi: finanza straordinaria, quotazione sul mercato EGM, supporto di Simest a sostegno dello sviluppo", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Natali (AssoNext), Crescita e debito: Pmi guardino alla Borsa

