Nascondeva in casa 87 chili di sostanze stupafacenti arrestato giovane che era già sorvegliato speciale

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Collecorvino per possesso di 87 chili di sostanze stupefacenti. L'operazione, avvenuta il 15 maggio, ha consentito di fermare un individuo già sottoposto a sorveglianza speciale, che ora dovrà affrontare gravi accuse legate al traffico di droga.

I carabinieri della Stazione di Collecorvino, nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, al termine di un'attività di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un giovane di 28 anni residente a Collecorvino. Il 28enne dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nascondeva in casa 87 chili di sostanze stupafacenti, arrestato giovane che era già sorvegliato speciale

Se ne parla anche su altri siti

Nascondeva in casa nove chili di droga

Scrive msn.com: Viveva in casa con la madre e lì, tra le mura domestiche, aveva trasformato l’appartamento in un vero e proprio magazzino della droga. A tradirlo, però, non sono stati errori di calcolo o movimenti so ...

In casa nascondeva quattro chili di droga, arrestato

Segnala msn.com: (ANSA) - TORINO, 28 MAR - In casa aveva nascosto oltre quattro chili di droga, un giovane di 22 anni arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino con l'accusa di detenzione ai fini ...

Rimini. Nascondeva in casa 9 chili di droga: arrestato un ragazzo di 25 anni

libertas.sm scrive: Il giovane in una camera del suo appartamento nascondeva una ricca provvista di droga, 6 chili di marijuana e 3 di hashish oltre all’occorrente per pesare la sostanza e rivenderla. Un giro che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stati Uniti, sparatoria a Indianapolis : 5 vittime, morta giovane donna incinta

5 persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste uccise in una sparatoria all'interno di una casa di Indianapolis, nello stato dell'Indiana.