Nasce Visit San Donato Val di Comino | un nuovo modello di turismo esperienziale e sostenibile

Nasce "Visit San Donato Val di Comino", un innovativo modello di turismo esperienziale e sostenibile. Questo progetto, che sarà presentato venerdì 16 maggio alle 18:00 presso il Teatro Luigi Cellucci, si propone di valorizzare l’identità turistica del territorio attraverso un approccio integrato, promuovendo esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente. Venite a scoprire come trasformare il turismo locale!

SarĂ presentato venerdì 16 maggio alle ore 18:00, presso il Teatro Luigi Cellucci, il progetto “Visit San Donato Val di Comino”, un’iniziativa che mira a rilanciare l’identitĂ turistica del territorio attraverso un approccio innovativo, sostenibile e integrato. Il progetto si articola su. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Nasce “Visit San Donato Val di Comino”: un nuovo modello di turismo esperienziale e sostenibile

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce “Visit San Donato Val di Comino”: un nuovo modello di turismo esperienziale e sostenibile

Scrive tunews24.it: Domani la presentazione del progetto di promozione turistica. Il sindaco Enrico Pittiglio: “Investiamo sul futuro del nostro borgo” ...

A San Donato Val di Comino il progetto visit punta a rafforzare il turismo con nuovi strumenti digitali e sostenibili

Segnala gaeta.it: Il comune di San Donato Val di Comino lancia il progetto visit San Donato Val di Comino con soluzioni digitali, sostenibilità e valorizzazione culturale per rilanciare il turismo e supportare operator ...

Rilancio del turismo, a San Donato nuova iniziativa: un assistente virtuale per i visitatori

Da msn.com: Sarà presentato oggi, alle 18, nel teatro comunale "Luigi Cellucci", il progetto "Visit San Donato Val di Comino", «un'iniziativa che mira a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.