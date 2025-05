Nasce Donne di Destra il progetto che valorizza la specificità femminile nel mondo politico di destra

Nasce "Donne di Destra", un progetto innovativo che valorizza la specificità femminile nel panorama politico di destra. Presentato con l'intento di restituire voce e visibilità alle donne di questa area, l'iniziativa mira a sottolineare l'importanza del loro contributo al dibattito pubblico, riconoscendo il ruolo unico e fondamentale che possono svolgere nella politica.

È stato presentato il progetto "Donne di Destra", un'iniziativa che si propone di riportare al centro del dibattito pubblico la sensibilità e la specificità del mondo femminile appartenente all'area politica di destra. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il contributo delle donne non.

