Nasce a Piacenza un nuovo sportello dedicato alle Disposizioni anticipate di trattamento

A Piacenza nasce un nuovo sportello per le disposizioni anticipate di trattamento. Il convegno “Il potere e la complessità delle scelte: l’autodeterminazione del paziente e del cittadino tra etica e legge”, organizzato dall’Azienda Usl di Piacenza il 16 maggio, ha offerto un'importante occasione di ascolto e confronto su temi cruciali per la salute e i diritti dei cittadini.

Una mattinata di ascolto e confronto aperto ha animato il convegno "Il potere e la complessità delle scelte: l'autodeterminazione del paziente e del cittadino tra etica e legge", promosso dall'Azienda Usl di Piacenza e ospitato il 16 maggio nella sala convegni di Confindustria.

