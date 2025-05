Napoli un segno del destino scatena i tifosi | è accaduto oggi a Parma

C’è un piccolo dettaglio che sta scatenando i tifosi del Napoli: arriva da Parma, luogo dove gli azzurri saranno impegnati domenica. Parma-Napoli è un crocevia fondamentale per i destini di tutto questo campionato. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per poter mantenere la vetta della Serie A, dopo che contro il Genoa è arrivato un pareggio che ha fatto riavvicinare l’ Inter a -1. Questa giornata può quindi ridisegnare il destino di un’intera stagione in un senso o nell’altro. Può infatti sia arrivare un sorpasso nerazzurro, ma anche la matematica certezza della vittoria del titolo per il Napoli qualora gli azzurri vincessero la propria gara e l’Inter perdesse a Parma. Il trofeo della Serie A è a Parma, ma è solo un caso. Proprio questo scenario ha fatto scatenato un po’ di curiosità per un evento accaduto quest’oggi a Parma: è presente infatti in città il trofeo della Serie A, ma non per motivi legati al campo. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

