Napoli, tra il caso Osimhen e i sogni De Bruyne e David: mercato rovente per De Laurentiis"> Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una situazione sempre più complessa sul fronte Victor Osimhen. Come riportato da Il Mattino in un’analisi dettagliata firmata da Pino Taormina, l’attaccante nigeriano avrebbe già raggiunto un’intesa con la Juventus e avrebbe chiesto al club azzurro di avviare i contatti con Giuntoli per la sua cessione. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis è orientato verso altre destinazioni, in primis l’Arabia Saudita: da Riad sarebbe pronta un’offerta da 75 milioni – pari alla clausola – che il fondo sovrano sarebbe disposto a versare. La Juventus, invece, andrebbe al ribasso, con una proposta ritenuta non congrua dalla dirigenza partenopea. Osimhen, forte del contratto in scadenza nel 2026 e dell’ingaggio da 12 milioni annui, può permettersi di temporeggiare e, all’occorrenza, liberarsi a parametro zero tra un anno. 🔗Leggi su Napolipiu.com

