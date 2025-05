Napoli su Frattesi | c’è però tanta concorrenza

Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti. Tra i nomi in circolazione spicca quello di Frattesi, ma il club deve affrontare una forte concorrenza. Nel mirino anche Milinkovic-Savic per la porta e Marianucci per la difesa.

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha intenzione di rinforzare la squadra azzurra in tutti i reparti, a partire dalla porta. Infatti si parla con insistenza di un interesse per Milinkovic-Savic del Torino. Per la difesa invece, Luca Marianucci è praticamente preso dall'Empoli, quindi ora l'attenzione si è spostata sul centrocampo. Per la zona centrale del .

