Napoli si mobilita per Nabeel il bimbo malato arrivato da Gaza | tante richieste per aiutare il piccolo e la famiglia

Napoli si stringe attorno a Nabeel, un bimbo di due anni e mezzo malato, giunto dall'ospedale Santobono di Gaza. Grazie a una gara di solidarietà, numerosi cittadini hanno risposto all'appello per aiutare lui e la sua famiglia. L'ospedale esprime gratitudine a tutti coloro che hanno offerto supporto, assicurando che Nabeel ha già ricevuto l'assistenza necessaria.

Napoli si mobilita per Nabeel, il bimbo malato arrivato da Gaza: tante richieste per aiutare il piccolo e la famiglia

Dalla Striscia di Gaza al Santobono: il viaggio del piccolo Nabeel per ricevere le cure necessarie

