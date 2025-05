Napoli pressing del Comune su De Laurentiis per il nuovo stadio Maradona | Pronto a fare il commissario

Il Comune di Napoli fa pressing su Aurelio De Laurentiis per il nuovo stadio Maradona, mentre il ministro dello sport Andrea Abodi e il sindaco Gaetano Manfredi discutono della situazione. Manfredi si dichiara pronto a intervenire come commissario per sbloccare la situazione e garantire un futuro all’impianto, simbolo calcistico della città .

Un vertice in riva al mare tra il ministro per lo sport Andrea Abodi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha riacceso i riflettori sul destino dello stadio Diego Armando Maradona, sempre più centrale nel progetto Euro 2032. Lo racconta Luigi Roano su Il Mattino. Il dialogo tra i due, avvenuto durante una delle tappe del Giro d'Italia in via Caracciolo, è stato definito cruciale in vista del decreto del Governo atteso a fine mese che darà vita a una struttura commissariale per gli stadi, con i sindaci che diventeranno i commissari straordinari. E Manfredi si è detto pronto: «Sono pronto ad accettare il ruolo di commissario per lo stadio. Per la mia città non dirò mai di no», ha dichiarato il primo cittadino.

