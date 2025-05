Napoli omicidio nel quartiere Ponticelli | morto 25enne

Un tragico omicidio ha scosso il quartiere Ponticelli di Napoli, dove un 25enne con precedenti è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. L’episodio è avvenuto ieri sera in via del Flauto Magico, suscitando l'intervento della Polizia di Stato dopo una segnalazione. I dettagli dell'accaduto stanno emergendo in queste ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 25 anni, con precedenti di polizia, è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco in via del Flauto Magico, nel rione Conocal del quartiere Ponticelli di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta alle 23,20 dopo una segnalazione: il giovane, Antonio De Cristofaro, è stato accompagnato nell’ospedale Villa Betania dove è deceduto. Sono in corso indagini del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio. L'articolo Napoli, omicidio nel quartiere Ponticelli: morto 25enne proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, omicidio nel quartiere Ponticelli: morto 25enne

