Napoli, occhi puntati su Kenneth Taylor per il centrocampo del futuro"> Il Napoli torna a monitorare con attenzione Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 dell’Ajax, già finito nel mirino degli azzurri nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club partenopeo avrebbe deciso di riaprire il dossier in vista della prossima estate, dopo aver rinunciato a investire a gennaio, preferendo il prestito di Billing. Taylor ha numeri importanti: nove gol e sei assist in Eredivisie, più sei presenze in Europa League con due passaggi decisivi. A oggi ha già totalizzato 51 partite stagionali con 15 reti e 8 assist in tutte le competizioni, numeri che lo accostano a quelli di Teun Koopmeiners nell’anno del passaggio dall’AZ all’Atalanta. Giocatore duttile, Taylor può essere impiegato sia nel ruolo di regista basso – alternativa o erede di Lobotka – sia come mezz’ala offensiva. 🔗Leggi su Napolipiu.com

