La leggenda del calcio italiano, nonché ex giocatore del Napoli, Gianfranco Zola, è intervenuto sulla lotta Scudetto, sempre più in bilico in queste ultime giornate La stagione 202425 di Serie A si è rivelata una delle più competitive per quanto riguarda la vittoria del campionato, con Napoli e Inter in piena corsa per lo Scudetto. In un contesto di tanta incertezza e con un aperto testa a testa, sono state tante le opinioni di personalità autorevoli del mondo calcistico sull'esito di questa rivalità: tra le ultime, compare anche Gianfranco Zola, icona del calcio italiano. Zola esprime il suo pronostico: cresce l'entusiasmo a Napoli. L'opinione di Zola è risultata piuttosto netta, facendo pendere la bilancia verso una squadra in particolare. Infatti, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, l'ex attaccante si è schierato proprio a favore del Napoli, sottolineando l'importanza enorme del punto di vantaggio che separa i partenopei e l'Inter a sole due gare dal termine del campionato.

Napoli o Inter, Zola non ha dubbi: "So chi è la favorita. Un giocatore farà la differenza"