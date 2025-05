Napoli nota del Comune per possibili festeggiamenti scudetto | l’annuncio per domenica

Il Comune di Napoli ha ufficializzato un avviso per possibili festeggiamenti legati allo scudetto, in vista della partita di domenica contro il Parma. Dopo il pareggio con il Genoa, l'attesa cresce tra i tifosi, con un clima di tensione e speranza che accompagna il cammino della squadra verso il traguardo tanto agognato.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante comunicato del Comune Dopo il pareggio rimediato domenica scorsa contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara molto difficile. Domenica sera giocherà contro il Parma. C’è molta tensione tra i tifosi del Napoli, visto che ora gli uomini di Antonio Conte devono assolutamente battere gli emiliani ed il Cagliari per essere certi di vincere lo scudetto. Quest’ultimo, tra l’altro, potrebbe arrivare già domenica sera se il Napoli dovesse battere il Parma e se la Lazio dovesse vincere a Milano contro l’Inter. Proprio in quest’ottica, di fatto, bisogna segnalare u n comunicato importante. Possibile scudetto domenica sera, ecco la nota del Comune di Napoli. A fornirlo è stato proprio il Comune di Napoli: “A seguito della riunione della Prefettura da cui emersa l’esigenza di predisporre alcune misure di sicurezza e viabilità per tutelare la salute pubblica in caso di festeggiamenti spontanei per eventi sportivi, su sollecitazione della Questura, il Comune di Napoli ha adottato alcune ordinanze: dal divieto di fermata e di sosta dinanzi ai vari ospedali. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nota del Comune per possibili festeggiamenti scudetto: l’annuncio per domenica

