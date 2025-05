Napoli incidente al teatro San Carlo | pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti

Attimi di paura al Teatro San Carlo di Napoli mercoledì 15 maggio 2025, durante le prove di "La Fille du Régiment". Un pannello scenico è precipitato sul palcoscenico, colpendo Marisa Laurito e altri due artisti. Fortunatamente, le condizioni di tutti risultano non gravi, ma l'incidente ha destato grande preoccupazione tra cast e staff.

Attimi di apprensione al Teatro San Carlo di Napoli nella serata di mercoledì 15 maggio 2025, tra le ore 19 e le 20, durante la prova d’assieme dell’opera La Fille du Régiment (La figlia del reggimento) di Gaetano Donizetti. Un pannello scenico è caduto in anticipo sul palcoscenico, colpendo lievemente tre interpreti presenti in scena: . L'articolo Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti

Su questo argomento da altre fonti

Incidente al Teatro San Carlo, cade pannello durante le prove di Marisa Laurito: arriva l’ambulanza

Secondo fanpage.it: Incidente durante le prove de La figlia del reggimento con Marisa Laurito. Sul posto l’ambulanza del 118.

Incidente a San Prisco, auto si ribalta nella notte: un morto e quattro feriti

Segnala ilmattino.it: Uno schianto terribile, che non ha lasciato scampo a un 26enne di San Tammaro, Alessio Russo, deceduto sul colpo in conseguenza del ribaltamento dell'auto in cui viaggiava in compagnia di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.