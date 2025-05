Napoli in consiglio comunale Pd M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina

Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano. L'incontro, fissato per il 23 maggio, vede la firma di 11 consiglieri della maggioranza, con Rosario Andreozzi come promotore principale. Un tema che promette di suscitare dibattiti accesi.

Tempo di lettura: 3 minuti "Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano". Lo chiede una mozione all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio. La firmano 11 consiglieri, tutti esponenti di maggioranza. Sono il promotore Rosario Andreozzi (Avs) ed il collega di gruppo Luigi Carbone. E tutti i consiglieri di Pd e M5s. Ovvero i dem Gennaro Acampora, Aniello Esposito, Pasquale Esposito, Salvatore Madonna, Mariagrazia Vitelli e la presidente del consiglio comunale Enza Amato. E i pentastellati Ciro Borriello, Claudio Cecere e Salvatore Flocco. Ma per Andreozzi altri voti arriveranno dall'aula, e si manifesta fiducia nell'approvazione. L'atto intende impegnare il sindaco e l'Amministrazione a rappresentare una serie di richieste al governo nazionale.

