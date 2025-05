Napoli Iachini su Raspadori | La sua presenza migliora Lukaku Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello

Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku. In vista della sfida contro il Parma per la 37a giornata di campionato, Iachini ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Radio Goal, evidenziando il potenziale della coppia d'attacco.

L'allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

ON AIR - Iachini: "Napoli, occhio al Parma, Lukaku-Raspadori coppia di alto livello"

Si legge su napolimagazine.com: Beppe Iachini, allenatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal: "Il Parma farà una partita accorta, dovrà cercare di fare punti importanti per la salvezza, stanno facendo un ...

Napoli, le scelte di Conte: avanti con Raspadori e Lukaku

Lo riporta msn.com: Un’altra giornata di grandi sacrifici, grande lavoro e grandi rischi. Sì, il rischio s’avverte nell’aria ed è naturale, considerando la posta in gioco e quel senso da dentro o fuori che pervade le ani ...

Napoli a Parma, Lukaku e Raspadori per sprint scudetto

Secondo ansa.it: Il Napoli in pieno sprint scudetto prepara la trasferta di domenica a Parma: un match contemporaneo alla sfida dell'Inter contro la Lazio, in un penultimo turno che, dopo la delusione per il pareggio ...

