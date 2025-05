Napoli i tifosi parlano di festa ma a Castel Volturno gruppo sereno e soprattutto concentrato Sky

Mentre i tifosi di Napoli festeggiano l'atmosfera di entusiasmo, a Castel Volturno il gruppo si mostra sereno e concentrato. In vista della cruciale partita contro il Parma, che potrebbe influenzare le sorti del campionato, il Napoli guida la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter. A Sky Sport, tutte le ultime novità sulla situazione della squadra di Conte.

A Napoli ci si avvicina alla partita contro il Parma al Tardini, match che potenzialmente può essere decisivo per le sorti del campionato. Il Napoli è primo con un punto di vantaggio sull’Inter a due giornate dalla fine. È tutto nelle mani della squadra di Conte. A Sky Sport fanno il punto della situazione con Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno. A Parma ci saranno pure i parenti dei calciatori del Napoli. Si parla di festa tra i tifosi: « C’è l’attesa, certo che c’è. 3500 biglietti del settore ospiti esauriti in un attimo. Tanti altri tifosi arriveranno, anche i parenti dei calciatori che vorranno esserci per i prossimi novanta minuti decisivi. Dovrebbe essere il Napoli che abbiamo visto nell’ultima di campionato, eccezione fatta per la presenza di Gilmour al posto di Lobotka. Cresce l’attesa, ma a Castel Volturno gruppo sereno compatto e soprattutto concentrato ». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, i tifosi parlano di festa ma a Castel Volturno gruppo sereno e soprattutto concentrato (Sky)

