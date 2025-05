Napoli | Edenlandia ‘assume’ Michelle 7 anni come direttrice creativa

Tempo di lettura: < 1 minuto Edenlandia sta vivendo un periodo complesso per le note vicende burocratiche, in via di definitiva risoluzione solo da qualche settimana. Il popolare parco di Fuorigrotta è però già ripartito anche con originali idee creative come quella che annuncia Gianluca Vorzillo CEO di Tanit socio unico di Edenlandia SpA. “Per innovare davvero dovremmo guardare il mondo come fanno i veri protagonisti di Edenlandia, i bambini. Da manager o da esperti di marketing non sappiamo però pensare come un bambino ma, come succede in un posto magico come Edenlandia, è arrivata Michelle, sette anni, napoletana che abbiamo ‘assunto’ come nuova Direttrice creativa, ruolo simbolico ma centrale, che rivoluzionerà il marketing del Parco, diventandone anche il volto social nelle campagne di comunicazione. 🔗Leggi su Anteprima24.it

