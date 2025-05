Napoli, è scudetto o niente: Conte blinda il gruppo, Lukaku guida la carica"> A tre giorni da Parma-Napoli, tappa cruciale nella volata scudetto, l’attesa si taglia con il coltello. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, nella città partenopea cresce l’entusiasmo e la pressione per un possibile quarto tricolore. A Castel Volturno, però, tutto è sotto controllo: l’atmosfera resta blindata, il gruppo concentrato, e Antonio Conte lavora senza sosta. «Allenamenti a ciclo continuo, lunghe sessioni video, correzione degli errori contro il Genoa e studio dettagliato del Parma», riporta Azzi, sottolineando la dedizione totale del tecnico leccese. Parma, all’andata una rimonta sofferta La gara d’andata al Maradona rappresenta un precedente utile per misurare le difficoltà della sfida. Il Parma passò in vantaggio, costrinse Neres a provocare l’espulsione del portiere Suzuki, e solo nel recupero il Napoli riuscì a ribaltare il risultato con Anguissa e Lukaku, alla sua prima apparizione con la maglia azzurra. 🔗Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, è scudetto o niente: Conte blinda il gruppo, Lukaku guida la carica