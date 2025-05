Tutto in 180 minuti, con vantaggi e sfavori che possono premiare l’una o l’altra. Napoli e Inter si giocano lo scudetto nelle ultime due giornate del campionato, tra tensioni, polemiche e veleni che escono anche dal campo e finiscono per coinvolgere due tifoserie aggrappate allo stesso sogno. Il pareggio dei partenopei contro il Genoa ha rimesso in gioco un titolo che sembrava ormai instradato verso Napoli, ridando corpo a speranze che parevano cancellate dalla doppia sconfitta contro Bologna e Roma. E adesso? Pesa più la trasferta a Parma contro una squadra che deve salvarsi o il match con la Lazio che coltiva speranze europee? E all’ultimo turno il Cagliari sarà già tranquillo? Detto che il punto di vantaggio in classifica consegna ancora al Napoli maggiori percentuali di vittoria scudetto, la lunga vigilia del duello tricolore viene vissuta non senza tensioni e veleni. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Napoli e Inter, volata scudetto tra polemiche e veleni