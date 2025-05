Napoli e Inter litigano per la data dell’ultima giornata di Serie A e per lo spareggio Scudetto

Napoli e Inter sono al centro di una disputa riguardante le date dell'ultima giornata di Serie A e del potenziale spareggio per il titolo. La tensione cresce mentre le due squadre attendono la decisione della Lega. Riusciranno a trovare un accordo? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Napoli e Inter litigano per le date dell'ultima giornata e dello spareggio Scudetto: quando arriverà la decisione della Lega.

CDS - Serie A, scontro tra Napoli e Inter sulla data dell'ultima giornata: ecco la situazione

Si legge su napolimagazine.com: Come scrive Il Corriere dello Sport, lunedì il consiglio di Lega deciderà le date dell’ultimo turno. Se lo scudetto non venisse assegnato domenica, l’unica possibilità per evitare l’eventuale spareggi ...

Spareggio scudetto Inter-Napoli non si giocherà a Milano: scelta sede, data e ora, cosa dice il regolamento

sport.virgilio.it scrive: Tutto quello che c'è da sapere sul possibile spareggio scudetto tra Napoli e Inter: il regolamento e perché Milano è da scartare. Le ultime su sede, data e ora.

Napoli-Inter, così il club ha cancellato il -41 dai neroazzurri

Riporta ilmattino.it: In fondo non c’è da sorprendersi se il Napoli ha agganciato l’Inter ... Il livellamento dei valori con l’Inter è stato peraltro confermato dai due confronti diretti in campionato, finiti ...

