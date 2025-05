Napoli duello con l’Inter non solo in classifica | sfida per un pilastro della Serie A

In questa stagione Napoli e Inter si sono rivelate le due protagoniste indiscusse del campionato di Serie A. L’appeal dei due club è cresciuto enormemente, tanto da essere grandi protagoniste anche sul mercato. Il Napoli è attivissimo sul calciomercato per alzare ulteriormente il livello di competitività della rosa e dare inizio a un ciclo vincente. Per questo motivo, sarà necessario rinforzare anche la difesa, il reparto più in difficoltà numericamente. Tuttavia, il duello con l’ Inter si è allargato anche alle trattative extra-campo. Napoli su De Winter del Genoa: testa a testa con l’Inter. Visti i vari infortuni accusati da Buongiorno e Juan Jesus, assieme alla poca continuità di Rafa Marin, il Napoli ha dovuto optare in tante occasioni per soluzioni d’emergenza per la difesa. Per questo motivo, la dirigenza azzurra sta studiando con attenzione un nome per la difesa: si tratta di Koni De Winter, difensore centrale del Genoa. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

