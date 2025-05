Due giornate al termine e il Napoli ha ancora un punto di vantaggio sull'Inter. Da ora in poi vietato sbagliare per gli azzurri che sognano il quarto titolo della propria storia, vicino ma non quanto domenica scorsa, poco prima del pareggio con il Genoa. Conte suona la carica, vuole due vittorie. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Napoli, Conte ha già pronta la formazione anti Parma