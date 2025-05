Napoli, Conte fa i conti: tra scudetto e infortuni l’ultima volata è tutta in apnea"> Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka out. Neres rientra ma non al top. Il tecnico azzurro costretto a resistere con un organico ridotto Con i segni sulla pelle e i denti stretti, il Napoli di Antonio Conte si avvicina alle ultime due giornate di campionato da capolista, ma con un organico in affanno. La squadra azzurra è in vetta con 78 punti, un primato che – come ricorda Raffaele Auriemma su Tuttosport – nessun’altra squadra aveva raggiunto negli ultimi dieci anni a questo punto della stagione con un bottino così “basso”. Ma oggi Conte non fa calcoli: tira dritto, “in apnea”, verso lo scudetto. Difesa da inventare: out Buongiorno e Juan Jesus L’ex Torino Alessandro Buongiorno è ancora out per una lesione muscolare all’adduttore: salterà anche il match contro il Parma. 🔗Leggi su Napolipiu.com

