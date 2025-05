L’estate del calcio italiano si infiamma attorno al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, secondo indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un’intesa con la Juventus, mentre il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spinge per una cessione in Arabia Saudita, dove un fondo sovrano di Riad sarebbe pronto a pagare la clausola da 75 milioni di . L'articolo Napoli, caso Osimhen: accordo con la Juve o fuga dorata in Arabia? Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

