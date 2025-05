Napoli agguato a Ponticelli | ucciso pregiudicato 25enne

Un grave omicidio ha scosso Napoli: un pregiudicato di 25 anni è stato ucciso a Ponticelli. L’agguato, avvenuto ieri sera intorno alle 23:20 in via del Flauto Magico, ha lasciato la comunità in allerta. Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto per fare luce sull'accaduto e identificare gli autori del delitto.

Omicidio a Napoli, un pregiudicato di 25 anni ucciso a Ponticelli. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ieri sera intorno alle 23.20, in via del Flauto Magico a. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso pregiudicato 25enne

Scrive rainews.it: Un 25enne con precedenti di polizia, Antonio De Cristofaro, è stato ucciso in un agguato in via del Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli. Area est di Napoli. Sul posto è intervenuta la poliz ...

Come scrive ilfattoquotidiano.it: I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 23.20 quando il giovane, caduto in un agguato, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco ...

Lo riporta msn.com: Agguato nella serata di ieri in via del Flauto Magico a Napoli, ucciso un pregiudicato. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 23 nel quartiere Ponticelli. A perdere la vita il ...

