Napoleone video intervista Moderno Italian Touch | Un album per ribadire la mia identità artistica

La nostra video intervista a Napoleone in occasine dell’uscita di Moderno Italian Touch, il suo secondo album, contaminato da suoni internazionali e napoletani. Vi presentiamo la nostra video intervista a Napoleone che ha pubblicato Moderno Italian Touch ( INRI Records ADA Music Italy), il suo secondo album, fuori su tutte le piattaforme digitali, un progetto che riflette la sua continua evoluzione musicale, segnando una distanza consapevole dalle etichette di genere e dalle aspettative. Napoleone abbatte così i confini stilistici e culturali, scegliendo di non appartenere a nessuna scena predefinita, ma di costruire un’identità sonora libera, stratificata, aperta. Moderno Italian Touch è un viaggio che parte dal Sud per parlare una lingua internazionale, elegante ma accessibile, dove ogni riferimento – dal cantautorato al soft funk, dalle orchestrazioni rétro alle produzioni contemporanee – è reinventato con coerenza e visione. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

