My baby just cares for me è il nuovo singolo di Olivia Trummer

Dal 16 maggio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "My baby just cares for me" (Warner Music Italia), il secondo singolo di Olivia Trummer che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico. La pianista e cantante tedesca Olivia Trummer presenta una reinterpretazione originale dello standard Jazz "My baby Just Cares For Me". Composto da Walter Donaldson con testi di Gus Kahn nel 1930 per il musical "Whoopee!" il brano divenne iconico grazie alla interpretazione di Nina Simone, che lo registrò per il suo album d'esordio "Little Girl Blue" del 1959. Olivia Trummer ne offre una versione fresca e innovativa che, grazie a un'intuizione musicale, intreccia elementi della Sonata Op. 109 di Beethoven utilizzando un movimento di basso comune a entrambe le composizioni, superando così con estrema facilità la distanza tra la musica classica e il pop, in una transizione sorprendentemente fluida e naturale.

