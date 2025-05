Mutui in Toscana scendono i tassi | è corsa al fisso Crescono le surroghe

I tassi dei mutui in Toscana sono in calo, spingendo sempre più famiglie verso il tasso fisso. A Firenze, il 15 maggio 2025, l’osservatorio di Mutuionline.it ha registrato un aumento significativo delle surroghe e degli importi medi dei finanziamenti. Attualmente, ben il 99,5% degli utenti opta per soluzioni a tasso fisso per la propria casa.

Firenze, 15 maggio 2025 – Mutui di importi più alti e a tasso fisso, surroghe in crescita. Questo il trend dei finanziamenti per l’acquisto di una casa in Toscana secondo l’osservatorio di Mutuionline.it. Oggi il 99,5% di chi accende un mutuo nella regione sceglie il tasso fisso. Anche tra chi surroga, la preferenza resta netta: 98,8% fisso, solo 1,2% variabile. Un dato in costante crescita, che riflette la riduzione dei tassi. Nel 2024 il 99,2% dei toscani ha scelto il tasso fisso, con un picco del 99,6% nel solo mese di gennaio. Nel 2023 la quota era del 92,5%, mentre nel 2022 si fermava al 67,9%, quando il variabile era più conveniente. L’identikit di chi chiede un mutuo. Nel 2025 la prima casa resta la finalità principale per cui si richiede un mutuo: 56% del totale nei primi mesi dell’anno. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mutui in Toscana, scendono i tassi: è corsa al fisso. Crescono le surroghe

