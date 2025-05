Musica nuovo singolo per i Fast Animals & Slow Kids | sei ore

I Fast Animals & Slow Kids tornano con "sei ore", un nuovo singolo che cattura l'essenza di un paesaggio vivido e introspectivo. Ambientato in un Autogrill sopraelevato vicino Genova, nel freddo febbraio, la band perugina ci guida in un viaggio emozionante tra il mare profondo e le riflessioni personali, confermando il loro talento unico nel panorama musicale italiano.

Nuovo singolo per i Fast Anmals & Slow Kids, la rock band perugina che ha conquistato i palchi di tutta Italia e non solo. “sei ore” dipinge un paesaggio sia interiore che esteriore molto vivido: un Autogrill in una sopraelevata vicino Genova nel freddo tipico di febbraio ed il mare profondo e. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Musica, nuovo singolo per i Fast Animals & Slow Kids: "sei ore"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musica, nuovo singolo per i Fast Animals & Slow Kids: "sei ore"

Si legge su perugiatoday.it: L'uscita del brano a pochi giorni dalla partenza del tour estivo che vedrà la rock band nuovamente protagonista sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose ...

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: il nuovo singolo “sei ore” da oggi in radio e in digitale

megamodo.com scrive: A pochi giorni dal debutto del loro atteso “TOUR ESTIVO 2025”, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono protagonisti di una nuova avventura musicale con il lancio del singolo “sei ore”, disponibile da oggi s ...

Fast Animals and Slow Kids, da venerdì il nuovo singolo “Sei ore”

Si legge su spettakolo.it: Da venerdì 16 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali Sei ore, il nuovo singolo dei ... mai — raccontano i Fast Animals and Slow Kids — È un album che contiene dentro di sé vari ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo singolo di Deni Beat ( concorrente Amici 9 ) Il Natale per me

Ritorna il cantautore Deni Beat dopo qualche mese dall'uscita dell'ultimo singolo "A volte Cuba". Questa volta ci racconta il suo amore con il brano romantico " Il Natale per me ".