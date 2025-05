Musetti si arrende al tie break in finale agli Internazionali di Roma va Alcaraz Sfiderà Sinner?

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis dopo aver superato Lorenzo Musetti in semifinale con il punteggio di 6-3 7-5. Il match, disputato venerdì 16 maggio, ha visto Musetti cedere nel tie break, segnando così il quinto incontro tra i due tennisti. Alcaraz ora sfiderà Jannik Sinner per il titolo.

È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Internazionali d’Italia di tennis. Lo spagnolo ha battuto in semifinale del Masters 1000 di Roma l’azzurro Lorenzo Musetti col punteggio di 6-3 7-5. Quello andato in scena oggi – venerdì 16 maggio – è stato il quinto capitolo della sfida tra i due tennisti, con un bilancio finora nettamente favorevole allo spagnolo, vincitore dei precedenti quattro confronti. L’ultimo faccia a faccia risaliva a poche settimane fa, al Masters 1000 di Montecarlo, dove l’azzurro aveva ceduto in tre set, anche a causa di un problema fisico accusato nel finale del match. Ora l’attenzione si sposta sulla sessione serale del Foro Italico, dove, non prima delle 20.30, Tommy Paul affronterà Jannik Sinner. L’altoatesino arriva a questa semifinale con grande fiducia, forte della prestazione dominante nei quarti di finale contro Casper Ruud, liquidato con un impietoso 6-0 6-1. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Musetti si arrende al tie break, in finale agli Internazionali di Roma va Alcaraz. Sfiderà Sinner?

Cosa riportano altre fonti

Musetti incanta Roma e si regala la semifinale con Alcaraz: Zverev si arrende in due set

Come scrive eurosport.it: MASTERS ROMA - L'Italia piazza la prima pedina in semifinale nel torneo di casa: Lorenzo Musetti batte la testa di serie n° 2 del tabellone, Sascha Zverev, con ...

Poesia. Ma le hai viste le due palle corte consecutive di Musetti al tie-break?

Si legge su informazione.it: Dopo aver recuperato il break di svantaggio su Sascha Zverev portando il primo set sul 6-6, il tennis di Lorenzo Musetti al tie-break è stato veramente da sogno. L'italiano, già avanti 3-0, ha eseguit ...

Masters 1000 Madrid, Musetti si arrende a Draper: britannico in finale con Ruud

Da giornaledipuglia.com: Ad attenderlo in finale ci sarà il norvegese Casper Ruud, che nella prima semifinale ha superato l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 50 minuti. Per Ruud è la terza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.