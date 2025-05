Musetti si arrende ad Alcaraz in semifinale agli Internazionali in serata Sinner sfida Paul

Lorenzo Musetti è costretto a fermarsi in semifinale agli Internazionali d’Italia, sconfittao in due set dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Ora, in serata, Jannik Sinner scenderà in campo per sfidare Tommy Paul in un atteso incontro che potrebbe regalare ulteriori emozioni al pubblico del Foro Italico di Roma.

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo Atp Masters 1000 in scena a Roma, al Foro Italico. Il toscano, nove del mondo e otto del seeding, cede in due set di fronte allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo nel ranking Atp e numero tre del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (4), in poco più di due ore di gioco. Domenica in finale Alcaraz sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Tommy Paul, incontro programmato in serata alle ore 20.30. E al Foro Italico sale altissima l’attesa per il match del numero uno al mondo. – foto IPA Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Musetti si arrende ad Alcaraz in semifinale agli Internazionali, in serata Sinner sfida Paul

