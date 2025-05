Musetti semifinale oggi | orario e dove vedere la partita

Il cammino straordinario di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia 2025 raggiunge il suo culmine con la semifinale che lo vedrà protagonista oggi al Foro Italico. Il talento carrarino, reduce da una sensazionale vittoria sul campione uscente Alexander Zverev, è pronto a giocarsi un posto nella finalissima di Roma. L’entusiasmo attorno a Musetti è alle stelle. Dopo aver dimostrato una condizione fisica e mentale eccellente e un tennis di altissimo livello sulla terra battuta, Lorenzo si prepara ad affrontare l’ostacolo più grande: il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Musetti-Alcaraz: Quando e Dove Vedere la Semifinale. L’attesissimo scontro che deciderà uno dei finalisti è in programma per oggi, venerdì 16 maggio, sul Campo Centrale del Foro Italico. Il match, che promette spettacolo ed emozioni, non inizierà prima delle ore 15:30 (orario italiano). 🔗Leggi su Funweek.it