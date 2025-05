Musetti peccato; tradito dalla tensione cede ad Alcaraz

La semifinale fra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz era uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tennis, non solo quelli romani ma di tutta Italia. Di fronte due tennisti dotati di grande talento, istintivi, capaci di invenzioni che infiammano la platea. A Montecarlo, in finale, aveva prevalso lo spagnolo in tre se t, ma l’italiano era stato frenato da un infortunio muscolare nel secondo parziale. Musetti, la tensione gioca un brutto scherzo. Il peso delle responsabilità , dato dal giocare in casa, ha bloccato il bel tennis espresso dal Muso fino alla partita con Zverev. Dopo avere sconfitto il numero 3 del mondo e Medvedev, il nostro campione ha iniziato il match molto contratto, mentre Alcaraz è sembrato da subito molto concentrato e in palla. Lorenzo ha ceduto il game iniziale sul suo servizio e poi ha subito un altro break, finendo per trovarsi sotto per 1-4. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

