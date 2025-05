Musetti | Mi piacerebbe incontrare il Papa con le bestemmie sono migliorato

Lorenzo Musetti ha scatenato l'attenzione mediatica con le sue dichiarazioni sorprendenti durante una recente conferenza stampa. Dopo il match con Zverev, il tennista ha rivelato il desiderio di incontrare Papa Leone XIV, esprimendo il suo miglioramento anche in termini di linguaggio. Un incontro inaspettato che unisce sport e spiritualitĂ , alimentando curiositĂ e discussioni.

L’incontro tra Papa Leone XIV e Jannik Sinner è da giorni virale sui media. Dopo la partita con Zverev,  Lorenzo Musetti ha tenuto una conferenza. Durante l’intervista, al tennista sono state fatte domande non soltanto sulla sua recente prestazione, ma anche sull’eventualitĂ di un possibile appuntamento con il nuovo Pontefice. Il tennista, in occasione degli . L'articolo Musetti: “Mi piacerebbe incontrare il Papa, con le bestemmie sono migliorato” 🔗Leggi su Dailynews24.it

Musetti: 'Vorrei incontrare Papa, con bestemmie sono migliorato'

Riporta ansa.it: "Mi sarebbe piaciuto incontrare il Papa, magari ci sarà occasione in futuro". Così Lorenzo Musetti ha risposto in conferenza stampa agli Internazionali a chi gli chiede se gli avrebbe fatto piacere ...

Musetti: “Piacerebbe anche a me incontrare Papa Leone”. Ma quelle imprecazioni in campo...

Secondo repubblica.it: Il toscano fa anche i conti con delle brutte espressioni durante i match: “Che siano bestemmie oppure no, non è certo una cosa di cui vado fiero. Però negli ...

Musetti: "Mi piacerebbe incontrare il Papa, con le bestemmie sono migliorato. Noi toscani..."

Secondo msn.com: ROMA - È un momento d'oro per Lorenzo Musetti, che è riuscito a battere anche Zverev per conquistare le semifinali degli Internazionali d'Italia, dove sfiderà Carlos Alcaraz. Una forma fisica pazzesca ...

