Musetti le parole su Sinner e Alcaraz che stupiscono | Ecco chi è migliore e perché

ROMA – Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set da Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, interrompendo sul Centrale del Foro Italico la sua straordinaria cavalcata verso la prima finale in un Masters 1000. Il punteggio recita 6-3, 6-4 in favore dello spagnolo, oggi più solido nei momenti chiave del match. «La chiave è stata la sua maggiore solidità», ha spiegato Musetti in conferenza stampa. «Carlos ha gestito meglio i momenti delicati: anche quando ero avanti di un break nel secondo set, mi sono fossilizzato sugli aspetti negativi – un cattivo rimbalzo, l'ombra, il vento – cercando troppi alibi». L'azzurro ha elogiato apertamente il suo avversario: «Carlos è un altro fenomeno troppo spesso criticato ingiustamente. I suoi numeri parlano chiaro. Anche se oggi non ho espresso il mio miglior tennis – come a Montecarlo – e le condizioni qui a Roma hanno cambiato la partita, lui ha pochi punti deboli.

