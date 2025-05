Musetti ko in semifinale a Roma contro Alcaraz

Lorenzo Musetti si arrende in semifinale agli Internazionali d'Italia, scontrandosi con il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro, attualmente numero nove del mondo, non riesce a superare l'avversario e termina la sua corsa in due set al Foro Italico di Roma. Una prestazione che evidenzia comunque il grande talento di Musetti.

Il tennista azzurro cede di fronte allo spagnolo in due set. ROMA - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali d'Italia di tennis, il torneo Atp Masters 1000 in scena a Roma, al Foro Italico. Il toscano, numero nove del mondo e otto del seeding, cede in due set di fronte allo spagnol 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Musetti ko in semifinale a Roma contro Alcaraz

