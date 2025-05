Musetti il talento la crisi e la psicologa La compagna Veronica | La paternità è stata un colpo ma ora siamo felici

In un momento di crisi, Lorenzo ha scoperto il suo talento nascosto e ha trovato sostegno nella sua compagna Veronica, psicologa sensibile. La paternità, inizialmente un colpo inaspettato, si è trasformata in una fonte di felicità. Veronica, commossa, condivide l’emozione di vivere accanto a un ragazzo dalla straordinaria sensibilità.

«Lorenzo è un ragazzo con una sensibilità speciale. Mi sono ripromessa di non piangere ma poi va a finire che mi emoziono sempre». Veronica Confalonieri, compagna di Lorenzo. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Musetti, il talento, la crisi e la psicologa. La compagna Veronica: «La paternità è stata un colpo ma ora siamo felici»

