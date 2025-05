Musetti eliminato Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d' Italia

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia, sconfitto da Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 7-6. Il giovane tennista italiano, dopo prestazioni brillanti nei turni precedenti, cede al talento del campione spagnolo, chiudendo così il suo cammino al Foro Italico. Sogni di vittoria rimandati per Musetti.

Finisce in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista italiano viene sconfitto da Alcaraz in due set col punteggio di 6-3, 7-6 e dice addio al Foro Italico. Musetti voleva vincere il torneo di Roma. Dopo le splendide prove nei primi turni, il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Musetti eliminato, Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d'Italia

