musetti e sinner pronti a scrivere la storia

AGI - Quello di oggi è un venerdì che potrebbe diventare storico per il tennis azzurro: non è retorica affermare che il 16 maggio 2025 potrebbe diventare una delle date più importanti in Italia per questo sport, certamente la più importante degli Internazionali BNL d'Italia. Semifinali maschili. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner giocano le semifinali degli IBI25 e, in caso di vittorie, rispettivamente contro Carlos Alcaraz e Tommy Paul, disputerebbero la prima finale tutta azzurra nel più importante torneo italiano nell'era Open (ce ne sono state altre due nella storia, quando il torneo era al meglio dei 5 set: nel 1934 Giovanni Palmieri sconfisse in tre set Giorgio De Stefani e nel 1957 Nicola Pietrangeli vinse con Giuseppe Merlo sempre in tre set e si giocava senza tie-break). Prima semifinale maschile. 🔗Leggi su Agi.it

