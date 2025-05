Musetti e Sinner in chiaro su Rai 1 | come cambia il palinsesto

Rai 1 modifica il proprio palinsesto per trasmettere in chiaro le semifinali maschili degli Internazionali Bnl d’Italia. I protagonisti Lorenzo Musetti e Jannik Sinner scenderanno in campo rispettivamente contro Carlos Alcaraz e Tommy Paul, offrendo a tutti gli appassionati un'occasione imperdibile per seguire questi attesi match, già visibili su Sky Sport.

Rai 1 trasmetterà in chiaro le due semifinali del tabellone maschile degli Internazionali Bnl d’Italia, visibili anche su Sky Sport. Entrambi i match che vedranno protagonisti Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati rispettivamente contro Carlos Alcaraz e Tommy Paul, rientrano tra gli eventi di interesse nazionale che devono andare obbligatoriamente in onda in chiaro. Ecco a che ora vederli e come cambierà il palinsesto per lasciare il posto al tennis di Roma. Musetti e Sinner in chiaro su Rai 1: salta Affari tuoi di Stefano De Martino. La prima semifinale maschile degli Internazionali Bnl d’Italia è in programma alle 15.30 e vedrà in campo, sul Centrale del Foro Italico, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, campione in carica di Roland Garros e Wimbledon, che da lunedì 19 maggio sarà numero due del mondo. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musetti e Sinner in chiaro su Rai 1: come cambia il palinsesto

