Musetti dice addio al sogno Alcaraz vince 6-3 7-6 e vola in finale degli Internazionali d’Italia

Musetti dice addio al sogno di gloria, mentre Alcaraz trionfa con un netto 6-3, 7-6 e si conquista un posto in finale agli Internazionali d'Italia. L'Italia del tennis brilla con tre tennisti azzurri ancora in corsa per la vittoria, mentre Jasmine Paolini si qualifica per la finale femminile battendo l'americana Peyton Stearns.

L’Italia del tennis è sempre più la regina degli Internazionali di Roma. Sono 3 i tennisti azzurri ancora in corsa per la vittoria nella categorie femminile e maschile del torneo, mentre una coppia.disputerà la finale femminile. Ieri Jasmine Paolini ha vinto la semifinale contro la statunitense Peyton Stearns e domani si contenderà il titolo . L'articolo Musetti dice addio al sogno, Alcaraz vince 6-3, 7-6 e vola in finale degli Internazionali d’Italia proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti dice addio al sogno, Alcaraz vince 6-3, 7-6 e vola in finale degli Internazionali d’Italia

